¡Alza la voz!

Las funcionarias se comunicaron personalmente con Bogue vía telefónica y hoy sus representantes se reunieron con ella en las oficinas gubernamentales.

LE LLAMAN "PUTITO"

Ayer, la también bailarina de 56 años, difundió un mensaje de 40 segundos dirigido a Sheinbaum, donde contó que el empleado de un verificentro le llamó "putito", tras no pasar el examen de verificación.

"Claudia Sheinbaum me dijo que qué bueno haber denunciado, que eran cosas que deseaba escuchar. Me invitaron a participar en un programa (de políticas públicas) y claro que voy a colaborar, todavía no se concretiza, pero la idea es que todo esto sirva para que no le pase a nadie más nunca", indica Bogue.

"Si nada más hubiera hecho mi rabieta como otras tantas que me he llevado a casa, porque no tenemos la cultura de la denuncia como tal, no habría pasado nada. Pero mi recurso fueron las redes y esto se logró", abunda.

"Lo más impactante (de lo ocurrido en el verificentro) es que en pleno 2021, yo ya con un camino recorrido pues tengo 35 años como Alejandra, más de la mitad de mi vida, haya pasado esto.

"Este llamado no era personal, sino para que no le pasara a nadie más. Estoy dispuesta a colaborar para darle seguimiento, esto es un delito que se debe penalizar", subraya.