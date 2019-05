Alza la voz y se defiende

Ciudad de México

"Yo no soy sólo una nariz", dijo Carmen Campuzano al expresar que se siente feliz como está. Si bien anteriormente había buscado opciones de cirugía para su reconstrucción, ya la quiere dejar tal cual, porque en estos momentos de su vida, afirmó, la nariz no es su prioridad.

"Para mí la vida sigue fluyendo, yo sigo avanzando, hoy en día hay muchísimas y, bueno, yo no nada más soy sólo una nariz", comentó a los medios de comunicación.

BROMISTA

"Pero ya me hicieron enojar, así que se las regalo", dijo bromista Campuzano al hacer una voz más grave durante la entrevista, pero lo que ahora es risa, tiempo atrás fue lo contrario. La modelo comentó que antes le afectaba mucho no poder hacer nada al respecto por mejorar este problema.

"La verdad es que antes cuando me decían que no podían hacer nada, las primeras veces sí llegué a llorar, pero ahora ya no".

La actriz consideró que lo más importante ahora en su vida es seguir adelante con sus proyectos.

"Quiero incorporarme a otras actividades que dejé por mucho tiempo, sigo careciendo, sigo aprendiendo como ser humano a ser mejor mamá".