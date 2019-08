Alza la voz

Una vez que tú haces las canciones, una vez que ven la luz, ya no te pertenecen, ya cada persona se apropia de ellas y forma parte de un momento determinado de su vida". Ana Torroja, cantante

Ciudad de México.- Con su voz, Ana Torroja ha defendido los derechos, la diversidad, la libertad de expresión y el amor a través de sus temas; la cantante opina que aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir la igualdad en las mujeres, pero esto no se conseguirá a través de la violencia, porque con ella sólo se logra desvirtuar el mensaje.

"La violencia no soluciona nada, nunca, en ningún caso, la palabra sí, yo creo que es mucho más inteligente resolver las cosas con la palabra y con los actos y con el ejemplo, pero la violencia no, al contrario, yo creo que la violencia empeora, porque desvirtúa el mensaje que realmente se quiere dar, de la realidad que pretendes defender", dijo Ana Torroja en entrevista.

SE SUMA A LA LUCHA

La cantautora se suma a la lucha por defender la igualdad de la mujer en cuanto a los derechos se refiere, y hace todo lo que está en sus manos por hacerlo, porque, dice, así fue educada.

"Yo siempre he sido educada en la igualdad, mi madre también creía en el derecho de la mujer y luchaba y trabajaba por ello, entonces siempre lo he visto como algo natural, no tendría que hablarse de esto".

Lamentablemente la lucha no es la misma en cada país, hay unos en donde este tipo de temas ya quedó en el pasado pero otros en donde las mujeres viven situaciones todavía peores que los problemas que enfrenta la sociedad mexicana.

"Cada país tiene su ritmo, en Europa en algunas cosas comenzó antes o va por delante, y hay países incluso los nórdicos, en donde prácticamente esa igualdad existe, en España todavía hay que trabajar, en México también, hay lugares como en África, en los países árabes en donde es más grave, porque es una cosa cultural mucho más difícil de solventar, pero creo que hay que trabajar con ello".

Vivir el presente. La cantante española compartió que la clave de la felicidad está en vivir en el presente y usar los sueños y las metas como un incentivo para seguir adelante y nunca darse por vencido.

SUEÑOS SU MOTOR

"Desde hace mucho tiempo vivo mucho en el presente, creo que es la mejor forma de ser feliz y casi diría que la única, es verdad que es difícil no tener planes o proyectos; también los sueños son un motor, pero no enfocarnos en el sueño sino vivir y caminar hacia él y disfrutar de cada paso que te lleva a ese sueño y de esa forma conseguirás ser más feliz", indicó.

Ana se considera una mujer que disfruta la vida, se divierte y se enfrenta a los retos, como cuando en su carrera musical sale de su zona de confort y canta otros géneros musicales, haciendo colaboraciones.

"A mí me gustan los retos y me atrevo con todo, pero lo que pasa es que no sé si en todas las fotos saldría bien, quiero decir, no sé si podría cantar bien salsa, pero me gusta y me divierte cantar géneros diferentes y se aprende mucho de las colaboraciones, hay mucha gente a la que admiro. Alguien me dijo una vez que al final, mi voz es mi estilo, es decir, que no tengo un estilo definido musical, pero mi voz es la que hace que cada canción la haga mía, aunque cante con otros, en ese sentido me divierte".

ESTRENA VIDEO

La española se dice feliz por el estreno hoy de su nuevo video, "Ya fue", tercer sencillo que se puede escuchar en las plataformas digitales.

"Habla sobre esa disyuntiva que existe cuando sabes que una relación ya fue, que fue bonito mientras duró, que ya tienes que ir a otra cosa, pero todavía estas ahí un poco enganchado y hasta al final te das cuenta que ya terminó", explicó Ana los lectores de este diario.

La cantante está feliz de aún ser parte de la vida de sus admiradores, y agradece el apoyo que siempre le han brindado.