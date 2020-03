Alza la voz por las mujeres

La actriz Diana Bracho considera que las mujeres tienen suerte de vivir un momento histórico de cambio, en cuanto a la percepción del género y de lucha por sus derechos.

"Todas las mujeres mexicanas, el 90 por ciento, hemos sufrido algún tipo de acoso, desde que nos tocan hasta violaciones, por desgracia. No me interesa ponerme a hablar de las experiencias que he tenido, que han sido muchas, porque las he superado y no me han dañado como ser humano ni como mujer", expresó en entrevista.

BUSCA LA REFLEXIÓN

La intérprete de papeles en las películas como Divina confusión, Vivir mata, así como de la telenovela Mi marido tiene familia, entre otras, afirmó que su interés radica en crear conciencia en las mujeres a su alrededor.

"Es un momento muy importante, histórico para la mujer, no nada más en nuestro país sino en el mundo. El despertar al hecho de ser mujeres en un mundo machista, donde hemos sufrido y padecido tantas cosas, que hemos soportado durante siglos. Esta conciencia que estamos adquiriendo, debemos aplicarla a nuestra vida y a la de nuestras hijas, nuestras mujeres cercanas. Yo intento hacer eso más que publicidad", dijo.

ACONSEJA

Es por eso que platica con frecuencia sobre el machismo con sus empleadas y le da consejos a su nieta de 15 años, todo con la idea de crear un ambiente positivo, en el cual se den cuenta de los derechos que tienen como género femenino.

"A mi nieta le digo que tenga cuidado, que respete su cuerpo y eso es para mí lo que uno debe hacer", reiteró.