Alza la voz

Ciudad de México

A pocos días de que se lleven a cabo las audiencias sobre la creación de la Guardia Nacional, el actor Diego Luna llegó a la cámara de diputados para presentar el documental "Hasta los dientes", que habla sobre un par de estudiantes acribillados por el ejército en 2010.

Tras la proyección del largometraje en el auditorio "Aurora Jiménez", Luna explicó que aunque él no es una voz autorizada para hablar sobre temas de política, ver el documental le hizo abrir los ojos y cuestionar sobre el bien o mal que haría la creación de la Guardia Nacional.

"A mi me abrió los ojos ver este documental porque son historias que yo ignoraba con este nivel de detalle y eso ha hecho que cuestione mucho la creación de la Guardia Nacional como está planteada hoy, pero más allá de mi opinión que vale muy poco, pido a la gente que se informe. Yo no quiero imponer mi postura, yo le pido a la gente que se informe y entienda exactamente lo que puede suceder y que está en juego", indicó Luna.

REVELADOR DOCUMENTAL

Para el actor, "Hasta los dientes" debe ser un documental que cualquier ciudadano debería ver y más en estos precisos momentos en que se defina la creación o no de este nuevo cuerpo de seguridad.

"Es un documental muy revelador y muy pertinente. Quedan pocos días y ojalá historias como éstas se cuenten antes de que se tome una decisión tan trascendental como la creación de la Guardia Nacional. Yo no diría que hay que escuchar mi voz, lo que pediría es escuchar las voces de los expertos que son muchísimos los que se han manifestado en contra de la Guardia Nacional como está planteada hoy", dijo.

BIEN INFORMADO

Luna detalló que además de ver este documental, otra cosa que lo hizo tomar conciencia acerca de las implicaciones que tendría la Guardia Nacional, fue acercarse a organismos que informan y hablan acerca de las consecuencias que tendrían un cuerpo armado.

"A mi me hizo definir una postura el seguir todo el trabajo del colectivo Seguridad sin Guerra. Ellos tienen posicionamientos muy claros puntos de vista digeribles para ciudadanos comunes, como yo, que no tienen mucho conocimiento del tema. Hay muchas voces que se han pronunciado que no sólo se han dedicado al rechazo, sino también a la propuesta".

AGRADECIDO

Tras la proyección, Diego Luna agradeció que gracias al cine y a su labor en "Ambulante" pueda llevar temas coyunturales para el país a más oídos y ojos, con la finalidad de que se busque una reflexión en aquel que ve algún filme o documental.

"Estoy agradecido con el poder del cine de darnos el poder de contarnos historias íntimas y personales que nos pueden traer revelaciones, transformaciones y que nos pueden hacer despertar. Agradezco muchísimo este documental, la idea era que no sólo pasaré aquí adentro (en la cámara de diputados) sino que también se amplificará allá afuera".

Tras la presentación del documental se abrió una mesa de discusión en la que participaron la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle; Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados; Ernesto López Portillo, fundador y director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia AC; Alberto Arnaut, director del documental y Paola González, diputada por Morena, quienes mostraron sus posturas a favor y en contra de la creación de la Guardia Nacional.

EN CONTRA. En una mesa de discusión el actor y director expuso sus motivos.