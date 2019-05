Alza la voz en Cannes

Cannes, Francia.

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, presidente el jurado de la 72ª edición del Festival de Cannes, defendió "la experiencia" de ver una película en salas de cine frente a las plataformas en streaming.

"Creo firmemente que ver no es lo mismo que mirar una película", declaró durante la rueda de prensa de presentación del certamen de este año, que arrancó este martes 14 de mayo y terminará el próximo día 25. Desde Cannes el director de 'Birdman' y 'El renacido' recalcó que la experiencia cinematográfica nació "para vivirla de forma colectiva". "Ver es una cosa, pero mirar es otra. El mirar -en referencia a visionar una película en un ordenador o teléfono- no es la misma experiencia", detalla.

ABOGA POR AMBOS FORMATOS

No obstante, González Iñárritu no cree en la confrontación y aboga por la coexistencia de ambos formatos. "No tengo nada en contra de que sea vea en un teléfono, en un iPad o en la computadora, pero sé que visionar una película no es lo mismo. Netflix está haciendo un buen trabajo. Es genial que existan en televisión. No obstante, ¿por qué no ofrecer a la gente la opción de experimentarlo en cines?", comenta el cineasta, en referencia a la política de la plataforma de lanzamiento simultáneo.

El realizador de 'Babel' y 'Amores perros' alabó también las políticas de protección del cine en Francia. "Es una excepción, protegen su cine. Pero me pregunto, ¿cuántas de las películas que vamos a ver en los próximos 12 días serán mostradas en salas en el resto del mundo?", cuestionó González Iñárritu. Netflix no participa en el festival de Cannes debido a su rechazo a las normas que exige el certamen de respetar los tiempos de estreno en salas francesas.

HABLA SOBRE TRUMP

González Iñárritu no es un desconocido en la Croisette, en 2017 presentó su filme de realidad virtual 'Carne y arena', por el que se llevó un Oscar especial hace un año. Con el corto, el director azteca intentó mostrar la experiencia de los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera de Estados Unidos. De hecho, el cineasta respondió a las preguntas de la prensa relacionadas con las políticas del presidente estadunidense Donald Trump.

"No soy político, pero como artista, puedo expresar a través de mi trabajo y mi corazón lo que creo que es veraz. El problema está que en que lo que está sucediendo se debe a la ignorancia", respondió. "Creemos que estamos evolucionando por la tecnología y las redes sociales, pero cada tuit es un ladrillo más de aislamiento, con una gran cantidad de amenazas y paranoia", zanjó.

González Iñárritu preside el jurado de la Selección Oficial de Cannes, que lo conforman también los cineastas Enki Bilal ('Bunker Palace Hôtel'), Robin Campillo ('120 pulsaciones por minuto'), Kelly Reichardt ('Certain Women'), Yorgos Lanthimos ('La favorita'), Pawel Pawlikowski ('Cold War'), Alice Rohrwacher ('Lazzaro feliz') y las actrices Maimouna N'Diaye ('L'oeil du cyclone') y Elle Fanning ('La seducción').