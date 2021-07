Alza la voz

La ex RBD estrenó su nuevo sencillo, "Amigos Con Derechos ", en la que hace referencia a la mujer que entrega todo, pero no tiene derecho al amor.

En su nueva historia musical, Dulce María se une a la cantautora regia Marcela de la Garza para dar voz a la mujer que no es respetada ni valorada en una relación de pareja.

Con una propuesta musical diferente al clásico pop, la intérprete de 35 años incluye ciertos elementos del folk y country, con instrumentos como el violín, guitarras y piano eléctrico.

LA HISTORIA

"Es una historia que quizá muchos hemos vivido, en la que tienes el amigo o amiga con quien quieres algo más y no sólo estar como amigos con derechos, que busca una relación más formal y ya no ser una salida de emergencia", contó Dulce.

"Es como decir: ´ya no voy a ser el plan B para ti´, es una canción que cuando la compuse con Marcela de la Garza nos divertimos mucho".

VA A ORIGEN

Aunque es un tema que escribieron tiempo atrás, salió a la luz este fin de semana; la canción vendrá incluida en el disco que prepara la intérprete titulado Origen.

"La repuesta ha sido muy bonita porque es algo que quizá a todos nos ha pasado", señaló.

El tema ya está disponible en todas plataformas digitales.

Es el sexto sencillo del proyecto totalmente autoral de Dulce que saldrá próximamente y del que el púbico ha conocido sencillos como "Más Tuya Que Mía", "Te Daría Todo", "Nunca", "Lo que Ves no Es lo que Soy" y "Tú y Yo".

"Fue muy divertido escribirla porque nos reíamos mucho", aseguró al hablar del momento en el que ella y Marcela se inspiraron.

Dulce, quien está felizmente casada, aseguró que está bien en algún momento de la vida probar "el amor libre", pero no está padre ser opción de nadie.

"Mi vida ha cambiado y también todo ha sido como muy rápido", indicó, "me casé en el 2019, luego vino la pandemia, me embaracé, ha sido un cambio drástico, pero la verdad es que toda la vida he pensado en el amor, yo viví lo que tenía que vivir, y siento que Paco (Álvarez), mi esposo, llegó en un momento en el que yo ya sabía lo que quería".

Por eso, indicó, se siente muy tranquila en la parte emocional.