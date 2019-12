Alza la voz cantando

Ana Torroja no puede cerrar los ojos o hacer como que no ve el grito de miles de mujeres pidiendo un alto a la violencia de género y a los asesinatos.

La mejor forma en la que ella puede alzar la voz es a través de su música, por eso, a finales de diciembre lanzará la canción "Ya me cansé de mentir", que habla al respecto del tema.

"Habla de una relación tóxica, ahora que estoy sensibilizada con la violencia de género y que creo que no sea sólo yo la que ve esta problemática importante en el mundo, creo que se puede llegar a ese momento en el que las relaciones tóxicas no te dejan ver la realidad y la canción dice que ya me cansé de mentir no sólo a mí mismo sino a la otra persona, a veces esas relaciones son complicadas de manejar y no sabes cómo salir de ellas y estás en una espiral".

CONSTERNADA

En entrevista , la cantante española se dijo consternada con lo que ocurre, no sólo como mujer sino como madre, pero también se mostró confiada en lo que ve en su propia hija: una joven de 14 años integrante de una generación que observa, levanta la voz y tiene muchas ganas de cambiar las cosas.

"La sociedad siempre ha sido muy patriarcal, machista y eso está cambiando, hoy lo que pasa es que salen más cosas a la luz porque tenemos redes sociales y medios. Yo creo que es importante que, si crees que algo no es justo, lo denuncies, lo hables, no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero yo creo que el camino es tratar de cambiar y de llegar a la igualdad de derechos".

LO NUEVO

Entre las nuevas letras se encuentra "Llama", "Ya fue" y "Antes". Con este concierto, la artista europea cierra el año y viaja a su tierra para pasar la Navidad y Año Nuevo con su familia.

"Ha sido un año con bastante trabajo, que me ha permitido tener tiempo para estar con la familia, que me ha permitido trabajar en este nuevo proyecto del que ya tenemos nueve canciones y que saldrá a la luz completito para 2020".

En España, comenta, las fiestas decembrinas son casi sagradas, por lo que no ha permitido que su carrera como cantante la aparte de la celebración con sus seres queridos, por ello se dice feliz y plena, además de que su familia la apoya para que haga lo que más disfruta: subirse al escenario.