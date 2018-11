Alza la voz

Las Vegas, E.U.

La cantante de la banda colombiana Aterciopelados, Andrea Echeverri, no está de acuerdo con la forma en que se maneja la industria de la música, respecto al papel de la mujer en el género urbano.

Si bien comenta que es importante hacer promoción de su álbum, "Claroscura", en el marco de la entrega anual del Grammy Latino en Las Vegas, su trabajo lleva otro rumbo.

"Me siento incómoda, a veces como mosca en leche porque yo estoy en otro lugar. Vivo de esto, entonces interesa el lado comercial porque si no, no puedo pagar el colegio de mis hijos. Sin embargo, tengo muchos peros con el showbussines, con la farándula", dice en entrevista.

"Soy medio Grinch y digo '¿por qué las mujeres no podemos ser medio gordas?'. Las chicas tenemos unas normas muy estrictas", añade.

Echeverri considera hay un juego macabro y superficial en el que la gente no está viendo la esencia.