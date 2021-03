Alza la voz

No escribo en contra de un gobierno, ni de varios, ni de todos... escribo a favor de las mujeres, sus derechos y los de la humanidad.

Las bardas que conozco son para mantener el hambre del otro lado, para tener a la gente dividida, presa, ignorada, para contener a los delincuentes.

¿Y de qué lado hay más delincuentes? ¿Que sea nuestro derecho gritar e insultar?

Parece que alguien cree que ése es el consuelo de las almas desgarradas, por anunciarnos de antemano que "nada cambiará, que nadie escuchará".

¡NINGUNA BARDA NOS DETIENE!

Pero se equivocan, porque no existen malentendidas religiones, tradiciones, ni gobiernos que puedan detener este despertar.

Con todo mi corazón, deseo que el Día de la Mujer se manifieste nuestra fuerza, pero también nuestra inteligencia, que no caigamos ante la provocación.

Que no salga nadie más lastimado físicamente, porque eso es lo que esperan de nosotras y de nuestra desesperación contenida por tantos años.

Pero recordemos que ninguna barda puede detener a una mujer, porque tenemos alas para volar, y todos nos miran.

Ni siquiera tendremos que gritar ni insultar. Ese muro nos pone reflectores para hablar al mundo por ellas, y ellas somos todas.

Sé que, como siempre, me van a criticar, pero yo no me impongo censuras, ni muros por miedo a lo que dirán.

¡Feliz día de la Mujer! Un tanto indignada, pero siempre con y desde el amor.