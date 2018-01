Alza en costo de tortillas es inminente, dicen empresarios

El incremento en el precio de la tortilla es inminente, advirtieron empresarios del ramo en Reynosa, ya que se han elevado los precios de insumos y maquinaria, acciones que seguirán durante el año si permanecen los aumentos de gasolina, gas y dólar.

Recientemente el Consejo Nacional de la Tortilla, informó que de acuerdo con las autoridades federales, decidieron temporalmente congelar el precio del producto que es indispensable en los hogares mexicanos, aunque en la frontera la situación es diferente.

LOS INSUMOS

Jorge Negrete Martínez, representante de los empresarios del ramo en Reynosa, comentó que el precio de la harina se elevó, más el flete 240 pesos, en una tonelada el incremento es de 490 pesos, además de la maquinaria.

En el caso de la frontera, los empresarios adquieren el papel en Estados Unidos por lo que se paga en dólares, ya que en México es muy caro, por lo el costo varía por la cotización del dólar y últimamente va a la alza, sin contar el precio de la gasolina que aumenta cada mes.

“El incremento es inminente sí traemos incremento en la harina pues lógicamente se le va a cobrar al consumidor final, eso es nada más la harina, la maquinaria y refacciones aumentan un 10 por ciento en diciembre y un cinco por ciento en enero, el gas que aumenta cada mes”, agregó.

El año pasado el precio general fue de alrededor de 15 pesos el kilo, y desde el fin de año comenzó a cobrarse en 16 pesos en algunos negocios.

MAS AUMENTOS

En supermercados el costo es más barato, en 11 y 12 con 90 centavos, que es el costo de producción para ellos, pero sin utilidad, pero los negocios pequeños deben tener rendimientos.

“Con que me gane el 35 por ciento, pues está subiendo a 16 pesos fácil, 17 pesos la tortilla, el maíz se incrementó en 30 centavos el kilo, costaba 5 mil la tonelada, te va a costar 5 mil 300, mientras sigan los incrementos constantes, el gas cada mes, la gasolina cada mes y que no se estabilice el dólar, el industrial aunque quiera bajarle, pues como le haces, no se puede”, recalcó Negrete Martínez.

Ante el alza, los afectados con los consumidores, ya que adquieren menos producto, pues el recurso no alcanza.