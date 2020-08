Álvaro Morte, actor y activista que trata de mantener el equilibrio

Álvaro Morte dice que muchas veces han tergiversado sus palabras y que le han inventado varias cosas, como que adelantó detalles de la quinta temporada de "La Casa de Papel" o que está haciendo dinero en bitcoin.

"Son cosas que jamás he dicho", dice vía telefónica, y resalta lo difícil que es mantener el equilibrio para que otros no usen su imagen para promover esto o aquello.

Sin embargo, cuando se trata de algo relacionado con una injusticia, alza la voz y la alza fuerte, como cuando distintos artistas se sumaron al llamado de un alto al racismo.

"Cuando suceden cosas de este tipo, sobre todo injusticias, yo creo que no sólo nosotros que tenemos seguidores, sino cualquier persona deberíamos estar en contra de esas injusticias".

El actor de series como "La Casa de Papel" y "Embarcadero" compartió que no ha sido víctima de racismo, pero lo ha visto de cerca y por eso no se queda callado.

"Lo que tenemos que hacer todos es no quedarnos callados cuando vemos una situación parecida, creo que más allá de sufrirlo personalmente, es una cosa que sufrimos como sociedad y allí deberíamos estar todos involucrados y sentirnos todos víctimas aunque no se nos ataque a nosotros personalmente, creo que todos debiéramos reaccionar como si nos lo dijeran a nosotros, que deberíamos ser responsables de intentar reaccionar día a día", comentó.

Este jueves, Lifetime estrenó la segunda y última temporada de "Embarcadero", producida por Alex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de "La Casa de Papel".

La hsitoria comienza con el hallazgo del cuerpo de Óscar (Álvaro Morte), quien parece que ha cometido suicidio. Esto desemboca en que se sepa su secreto: llevaba una doble vida. Por un lado, estaba casado en Valencia con Alejandra (Verónica Sánchez), y al mismo tiempo mantenía una relación con Verónica (Irene Arcos). En un intento por comprender esta situación, su viuda decide acercarse a Verónica, y a partir de allí se va conociendo más de ellos y del motivo de sus reacciones.

"Óscar, al fin y al cabo, es una persona que ama muy profundamente, que ha cometido muchos errores y que podía ser más honesto desde el principio en todas las direcciones.Yo creo que lo que más he aprendido de Óscar es la honestidad a la hora o la implicación hasta el fondo con aquella persona que ama, que en este caso son dos personas, pero Óscar está absolutamente enamorado, tanto de Verónica como de Alejandra como de su hija. Yo creo que aquella implicación emocional con aquello que amas es una de las grandes lecciones que me deja", comentó Álvaro.

También resaltó la presencia de los personajes femeninos de esta serie que concluye, pero también expresó su deseo de que haya cada vez más series con protagonistas mujeres de distintas edades.

"En muy raras ocasiones tenemos protagonistas femeninas y que son ellas las que cuentan las historias, ellas suelen ser las sufrientes de lo que le pasa a los personajes masculinos. Yo creo que debemos evolucionar en este sentido, nos queda mucho que caminar, se están comenzando a romper barreras y digo más, no sólo se necesita que haya más papeles femeninos, sino que haya más papeles femeninos de todas las edades y de todas las clases. Me encantaría comenzar a contar las historias no sólo con personajes femeninos de 25 y 30 años y que fueran guapísimas, ¿por qué no contar historias donde la protagonista sea una señora de 55?, creo que efectivamente tenemos que seguir rompiendo barreras en muchísimas direcciones".

"Embarcadero" se transmitirá todos los jueves con dos episodios a las 22:00 y 22:50 horas por Lifetime.