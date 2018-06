Álvarez cómodo en la contención

Moscú, Rusia

Edson Álvarez se encuentra feliz de haber debutado en una Copa del Mundo como titular. La alegría fue tan inmensa que al finalizar el partido contra Corea del Sur se abrazó de su madre, instante que subió a Twitter donde reconoce que logró el objetivo.

El seleccionado ha sido utilizado por Osorio como volante frente a Alemania y en el último partido, ante Corea del Sur, como lateral derecho.

¿Dónde se siente mejor? El futbolista lo aclara:

"Claramente las veces que me han puesto de contención me he sentido muy bien. Me gusta tener el balón, pero estoy claro que lo importante es estar donde el entrenador me dé la confianza, porque donde me solicite debo responder".

Dada su juventud y su primera experiencia mundialista, confiesa que no podría revelar qué jugador lo ha arropado, pero destaca que todo el grupo lo ha apoyado.