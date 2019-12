Alumnos propician bullying

Tampico, Tam.- Debido a que 9 de cada diez alumnos de instituciones educativas de nivel básico llevan a los planteles teléfonos celulares, y que esto se presta para el bullying o robos, la autoridad de educación local lanzó un exhorto a los padres de familia para que eviten hacerlo sus hijos.

Ana Bertha Vázquez Hernández, Jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo en la ciudad, CREDE, dijo que los teléfonos inteligentes los usan para grabar el bullying o riñas y después subirlas a las redes sociales.

Indicó que ante el caso de bullying registrado en el CETIS 164 (Madero) van a impartir conferencias, cursos, talleres a los padres de familia, alumnos y docentes, para que sepan cómo actuar en determinado momento ante un caso de ese tipo.

"Casos así de bullying todavía no nos han llegado, todavía en algunas situaciones, Derechos Humamos en algunas escuelas, pero no hay situación de bullying, de tener que platicar, padre, maestro y alumno", refirió.

Ana Bertha Vázquez refirió que los muchachos saben que las redes sociales están muy activas y ya tienen muchos años que se está tratando de actuar contra eso, para brindar a los adolescentes una orientación.

"Estamos tratando de que no se use el celular durante las clases, pero aquí intervienen los padres de familia en permitirles que lleven su celular, se les está pidiendo que no, sobre todo en lo que es secundaria, porque a nosotros nos compete la educación básica, estamos pidiendo para que se acostumbren de alguna manera a no usarlo.

Aunque señaló que no está prohibido y no está nada estipulado, pero se les orienta a los padres de familia en conferencias.

Dijo que son reglas en clase del período escolar, algunas las ponen los maestros, otras los alumnos para llevar bien la enseñanza aprendizaje.

Manifestó que al darles las conferencias a los padres de familia denominadas "Unidos por Tamaulipas" varias dependencias abordan temas como bullying y redes sociales, para que le den un mejor uso, ya que son indispensables para poder sacar adelante sus estudios y aprendizaje, pero de manera razonable.