Alumnos predijeron que habría masacre en Florida

Y, fatalmente, la predicción se cumplió ayer.

En serio o en broma, muchos de sus compañeros lo anticipaban, dado el comportamiento del ex alumno de la escuela.



"Mucha gente estuvo diciendo que sería él (Cruz) quien acribillaría la escuela", dijo un alumno a una televisora local. "Todo mundo lo predijo".



Cruz, de 19 años, irrumpió ayer armado en su antigua escuela, y abrió fuego contra estudiantes y maestros por igual, lo que dejó 17 muertos y más de 10 heridos.



Las autoridades estimaban que la cifra podría aumentar.



El atacante comenzó el tiroteo poco antes de la hora de salida, cerca de las 14:40 - tiempo local-, cuando algunos estudiantes seguían en clase.



Se abrió paso con un rifle semiautomático AR-15 y avanzó por los pasillos, que conocía bien, mientras alumnos y maestros corrían para esconderse.



"El tirador usó una máscara de gas, tenía granadas de humo y activó la alarma de incendios para que los jóvenes salieran de los salones", afirmó el Senador Bill Nelson, de Florida, tras hablar con el FBI.



Al final, Cruz había matado a 12 personas dentro de la escuela y 3 fuera de ella, dijo el alguacil del condado de Broward, Scott Israel. Dos más murieron en el hospital.



El escenario que dejó el atacante en este fatídico Día de San Valentín fue uno lleno de sillas volcadas, cristales destrozados y pisos manchados de sangre.



"Es un día terrible... esto es catastrófico", lamentó el alguacil Israel, quien tiene tres hijos graduados de la escuela. "Realmente no hay palabras".



Cruz fue arrestado en Coral Springs, ciudad vecina de la institución, aproximadamente hora y media después de haberse escabullido del edificio, mezclándose entre los estudiantes que corrían desesperados.



Durante horas, los padres esperaron en una avenida aledaña, llamando a sus hijos por teléfono. Algunos recibieron la indicación de sólo enviar mensajes para no hacer ruido.



Noelle Kaiser, de 17 años, estaba en la clase de historia cuando sonó la alarma de incendio.



Sus compañeros salieron del edificio al escuchar tres disparos.



"Estoy desconcertada", expresó al abrazar a su madre, Cheryl Kaiser, en la banqueta frente a la escuela.



El incidente, el 18 en escuelas de Estados Unidos en este 2018, ocurre después de que Parkland fue recién mencionada como una de las 10 ciudades más seguras de Florida.



El Presidente Donald Trump dio su pésame a las familias de las víctimas en un mensaje en Twitter.