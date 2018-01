Alumnos de Juchitán siguen sin aulas

Tras las protestas en Juchitán y en la capital, el gobierno de Oaxaca aseguró que hay avances en la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos en la región del Istmo de Tehuantepec.

No obstante, reconoció que alrededor de seis mil alumnos de esa zona del estado continúan sin clases, a más de cuatro meses de los sismos de septiembre del año pasado, que afectaron mil 290 planteles en esta región de Oaxaca.

El gobierno estatal informó en conferencia de prensa que a la fecha un millón 185 mil 50 estudiantes han regresado a clases, lo que representa el 98.23 por ciento del total de educandos.

Respecto de la protesta de este lunes en 19 escuelas del municipio de Juchitán de Zaragoza, el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, consideró que no existen motivos para que los alumnos estudien en la calle, al afirmar que avanzan en la atención de la infraestructura educativa.

"No hay una razón para que los niños estén en las calles, ya que se está avanzando en atención a la infraestructura educativa", señaló al justificar el retraso de la reconstrucción a causa de la actividad sísmica en la región.

Por su parte, el director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), Orlando Hernández Montes, informó que se han destinado mil 945 millones de pesos para la reconstrucción de 790 planteles que presentan daños mayores.

Mientras que para la rehabilitación de 693 centros escolares con daños menores, se invirtieron 35.5 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, la reconstrucción avanza en 330 instituciones las cuales serán entregadas en marzo y 460 en junio; en tanto, sobre la instalación de aulas temporales se han concluido 350 de 555 previstas, el resto supuestamente estaría listo a finales de este mes.

En cuanto a la renta de inmuebles, hasta el momento el gobierno de Oaxaca ha gastado 45 millones de pesos para alquilar 753 inmuebles por cuatro meses, los cuales fueron habilitados para reanudar el servicio educativo.

El costo refleja un aumento de cinco millones de pesos, debido a que en diciembre del año anterior se había contemplado 40 millones de pesos para la renta de 666 espacios.

Este lunes aproximadamente cinco mil alumnos recibieron clases en la calle en el municipio de Juchitán de Zaragoza ante la falta de atención a 19 escuelas de la zona escolar 056, afectadas por el terremoto de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017.