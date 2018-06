Alumnos destacados visitarán al presidente

Matamoros, Tam.- Seis alumnos de sexto grado de primaria, estarán viajando a la ciudad de México para ser recibidos por el Presidente de la República en los Pinos, esto tras haber obtenido una de las mejores calificaciones en la olimpiada nacional de educación.

Dayla Pamela Contreras Martínez alumna de la primaria José Crispin Mainero, es una de las niñas que estarán visitando al presidente de México en las próximas semanas.

En entrevista con la menor, dijo sentirse muy contenta de poder asistir a la ciudad de México a donde estará viajando por primera vez, en donde podrá saludar al presidente de la república Enrique Peña Nieto y pasar todo un día en Los Pinos.

"Yo me prepare con tiempo, me relaje, a veces jugando, pero siempre estudiando, repasando todas las materias porque sabía que iba a ser un examen difícil", dijo la menor.

"Cuando me toco presentar el examen en Ciudad Victoria me puse muy nerviosa, pero aun así me pude concentrar y conteste todo el examen, no supe como me fue hasta que me dijeron hoy (ayer)", narró.

Un total de 30 niños en todo Tamaulipas obtuvieron el derecho de asistir a la ciudad de México, 6 son de Matamoros, una de ellas es precisamente Pamela Contreras Martínez quien en los próximos días estará viajando para visitar Los Pinos y saludar al Presidente de México.

Este plantel educativo ha obtenido ya en más de dos ocasiones el privilegio de ser representados por sus alumnos.