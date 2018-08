Alumnos deben estar al día en sus vacunas. En este regreso a clases

Mission, Tx. - Miles de jóvenes de Mission entrarán a clases en menos de un mes y deberán estar al día con sus vacunas.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud requiere que cada estudiante presente documentos de haber sido vacunado, antes de empezar clases en cualquier escuela o guardería en Texas. El gobierno de Texas exige que los distritos escolares conserven los registros de vacunación de cada alumno.

Entre las requeridas están las inmunizaciones para la hepatitis A, sarampión, paperas y rubéola, hepatitis B, varicela, Hib y meningococo. La mayoría de estas requieren varias dos o más aplicaciones.

Además, se recomienda que cada alumno sea vacunado anualmente para prevenir la Influenza.

La Junta de Salud de Texas requiere que cada escolar esté completamente inmunizado contra la enfermedad según su edad. De acuerdo con el código de educación, un estudiante que no está completamente vacunado y no ha comenzado las inmunizaciones requeridas no puede asistir a la escuela.

El distrito escolar Mission CISD insta a todos los padres a asegurarse de que las vacunas estén actualizadas antes de la inscripción. Los registros de vacunación del estudiante deben estar disponibles en el momento de la inscripción para evitar demoras en la admisión de sus hijos.

Las fuentes para las vacunas en el área de Mission CISD incluye: Healthy Shots en McAllen; Departamento de Salud del Condado de Hidalgo; Memorial Nuestra Clínica del Valle SBHC en Alton; Centro de Salud Familiar de Nuestra Clínica del Valle; Preventive Health Solutions; , ProCare Health Services; San Martin De Porres Clinic; Valley Day & Night Clinic en Mission 585-7401 o su médico / clínica familiar.

Las clínicas comunitarias y del condado proporcionarán vacunas a los residentes sin necesidad de cita previa", anunció el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo a través de un comunicado.

La mayoría de los distritos escolares del Sur de Texas empezarán clases el 27 de agosto, pero algunos empezarán antes.