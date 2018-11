Alumnos de la UNAM piden seguridad

Los esquemas y medidas de seguridad que ha tomado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para mejorar la seguridad en los planteles ha fallado, aseguraron estudiantes de la Central de Estudiantes Universitarios de dicha institución.



En una manifestación previa al inicio de la sesión del Consejo Universitario en el Palacio de Medicina, en la Ciudad de México, los alumnos señalaron que es necesario incrementar la participación de los alumnos en los consejos técnicos y comisiones de seguridad.



Además demandaron apoyo para la familia de la alumna María del Rosario Pérez García, quien tenía 25 años, estudiaba la carrera de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, y quien fue encontrada muerta el 7 de noviembre.



Reclamaron el asesinato de María del Rosario es el segundo que ocurre en los últimos dos años. El primero fue en 2017, el de Verónica Guadalupe Benítez Vega, quien estudiaba la carrera de Biomédica Diagnóstica.



"Las medidas de seguridad que está tomando la universidad no son adecuadas, no son funcionales y realmente no nos incluyen pese a que somos los primeros perjudicados y afectados. Vamos a pedir que se esclarezcan y que la universidad apoye jurídica y psicológicamente a los familiares de la compañera María del Rosario", dijo Arisbeth Reséndiz Murrieta.



Señalaron que las medidas restrictivas como la credencialización, la colocación de torniquetes y vallas no garantiza el ambiente de seguridad ni la integridad física de alumnos; otras medidas como los acuerdos y convenios para facilitar el transporte público que sí han ayudado a mejorar la percepción de seguridad, con respecto a asaltos y violaciones, no se han incluido como política universitaria.



Demandaron que menos de 15% de los integrantes del consejo universitario son estudiantes y que en los consejos técnicos las escuelas hay menos de 10% de representación estudiantil.



"Queremos democratizar la toma de decisiones en el consejo universitario, en los consejos académicos y técnicos, en las comisiones de seguridad y seguridad. Hay comisiones en el consejo universitario pero no están dando respuesta ni acuden a los llamados ni responden las peticiones concretas de los estudiantes.



"La mayoría de las ocasiones, las comisiones locales de las facultades e institutos ni siquiera se sabe si sesionan o cuándo, y quiénes participan; tampoco transparentan el presupuesto que reciben", agregaron los manifestantes.