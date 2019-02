Aluden cargos para gente de Kelly

Más de 10 asociados y trabajadores del cantante R. Kelly, como agentes y guardias de seguridad, podrían ser imputados con cargos por guardar silencio o asistir al rapero en sus presuntos actos de abuso sexual, reportó The Hollywood Reporter.



Michael Avenatti, abogado de dos acusadoras de Kelly, dijo que el famoso dependió en gran medida de sus ayudantes para realizar sus agresiones sexuales contra menores de edad, para transportarlas y pagarles por su silencio.

"(Kelly) no podría haber logrado esto durante 28 años sin la ayuda de otras personas que miraron para otro lado porque no querían que el tren de R. Kelly terminara", dijo Avenatti.



De acuerdo con la ley de Estados Unidos, los 50 estados piden que profesionales, incluidos médicos y maestros, informen de cualquier sospecha de abuso infantil, pero sólo una tercera parte de ellos pide que todos los adultos lo hagan.



Illinois, el estado natal del intérprete, no está entre aquellos que requieren este tipo de reporte.



Steve Greenberg, abogado de Kelly, se ha negado a realizar comentarios relacionados con las personas que rodean a su cliente, ya que dice que está limitado por los cánones de la ética de abordar cualquier cosa que no involucre directamente al cantante.



Fiscales involucrados en el caso están en la búsqueda de los allegados de Kelly; Avenatti espera que muchos se vuelvan en su contra.



"Sus manejadores y facilitadores buscarán salvar sus propios traseros en lugar de a R. Kelly", aseguró.