Alto tribunal no revisará decisión que libera a Cosby de prisión

Como es típico, la Corte Suprema no dijo nada al rechazar el caso. El caso fue incluido en una larga lista de casos que la corte dijo el lunes que no escucharía.

Cosby, de 84 años, se convirtió en la primera celebridad condenada por agresión sexual en la era #MeToo cuando un jurado en 2018 lo declaró culpable de drogar y abusar sexualmente de la empleada de la Universidad de Temple Andrea Constand en 2004. Un jurado había llegado a un punto muerto en el caso de Cosby, lo que resultó en en un juicio nulo en 2017 .

Cosby pasó casi tres años en prisión antes de que el tribunal superior de Pensilvania ordenara su liberación.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que le den permiso. Constand lo ha hecho.