Alteran a Caixinha sólo los sismos

Ciudad de México

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró que no le quita el sueño la presión por buscar el título de Liga en su cuarto torneo, lo que ningún entrenador hacía desde hace 8 años y medio. Aclaró que lo que sí lo despertó fue el microsismo de hace unos días.

"El tema de la palabra presión no me hace, no me quita el sueño, la única cosa que me despertó fue el sismo de hace unos días, no estaba dormido porque tengo un sueño profundo y eso quiere decir que tengo la consciencia tranquila", explicó Caixinha en La Noria.

"Siempre tengo una relación directa con las estructuras presidenciales, por eso tengo procesos más largos y más exitosos de lo que son los trofeos, por eso estoy enfocado en los objetivos tenemos, en trabajar con todas mis fuerzas como ya saben, con mis horarios, y al final el esfuerzo se verá reflejado".

El timonel portugués prometió pasión en la cancha para luchar por la Leagues Cup y la Liga MX.

"Tenemos 3 objetivos para este semestre, uno ya pasó, ya lo lograste, quedan 2 y nos queda claro que hay trabajar con ilusión", apuntó.