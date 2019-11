Altera registros y es despedido

Brownsville, Texas - Un ex agente del departamento del sheriff del condado Cameron ha sido acusado de alterar registros del gobierno, después de un incidente ocurrido en agosto pasado, en la comunidad de Los Fresnos.

Según lo destacado por el sheriff del condado Cameron, Omar Lucio, agentes de su corporación fueron enviados a un domicilio de la avenida Dawn, en referencia a algunos disturbios.

Mientras los agentes estaban en la escena, Joseph Cedino fue arrestado y acusado de intoxicación pública.Después de la liberación de Cedino, según Lucio, se presentó una queja alegando maltrato por parte de los agentes que lo arrestaron.

Una investigación interna reveló que Cedino estaba operando un vehículo motorizado antes de su arresto, pero esto no quedó asentado en la documentación oficial, presentada por el agente Joshua Guajardo, de 26 años de edad, quien había estado trabajando en la oficina del sheriff durante unos tres años.

De esta manera se determinó que Guajardo no acusó adecuadamente a Cedino y no cambió el hecho del arresto en su informe, a sabiendas, e intencionalmente, para acusarlo de un delito menor de intoxicación pública y no de manejar intoxicado, aunque no se sabe el motivo por el cual llevó a cabo estas acciones.

La investigación, de dos meses de duración, llevó a que Guajardo fuera despedido de su cargo como oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron y fue acusado de alterar registros gubernamentales.

Ex agente del condado Cameron alteró registros oficiales al omitir cargos en una investigación, por lo que ahora enfrenta a la justicia.