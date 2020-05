Alta tasa de Covid-19 en barrio hispano de Chicago

Chicago.

Cuando el esposo de Eréndira Martínez empezó a sentirse mal a principios de abril, pensó que era un resfrío pasajero del que no había que preocuparse.

"Se sentía incómodo", dijo Martínez. "Pensó que me iba a molestar, lo que en realidad sucedió, porque no me dijo los síntomas reales que sentía".

A los pocos días, Martínez, de 35 años, también se sintió mal. Igual que tanta gente en su barrio, ella, su marido y su hija de 15 años habían contraído el Covid-19.

Martínez y su familia viven en el barrio Little Village de Chicago, el corazón de la cultura mexicana de la ciudad, donde más del 80% de los residentes son hispanos, según el American Community Survey.