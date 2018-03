Alpinistas ya no podrán dejar materia fecal en montaña

El geólogo especialista en glaciares Michael Loso estima que 36 mil escaladores depositaron entre 69 mil y 97 mil kilogramos de materia fecal en el glaciar Kahiltna, un tramo de la ruta más utilizada hacia la cima del monte Denali.

Desde hace más de una década, el Servicio de Parques Nacionales exige que los escaladores no dejen materia fecal en la superficie de la montaña en Alaska. Éstos colocaban sus desechos en bolsas biodegradables de inodoros portátiles y las arrojaban a las grietas profundas del glaciar.



Pero las investigaciones de Loso revelan que los desechos no llegan al fondo del glaciar, nunca están expuestos a temperaturas extremas que las desintegran y probablemente reaparecen río abajo como manchas en la superficie del Kahiltna, donde el derretimiento supera la nevada anual.



Los funcionarios dicen que no se debe arrojar desechos humanos que no se descomponen en un parque nacional y una zona protegida de vida silvestre.



"Estos cambios son en respuesta directa a las investigaciones", dijo el guardabosque Chris Erickson, vía telefónica desde la localidad vecina de Talkeetna.



Las normas propuestas permitirían a los escaladores arrojar sus desechos solamente a una grieta en la mayor elevación. El resto tendrían que llevárselo consigo.