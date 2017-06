Almeyda quiere vender futbolistas, no comprar

"El trabajo que venimos haciendo junto con Diego Martínez (coordinador de Fuerzas Básicas) y todos los entrenadores de cantera está avalando el hecho de darles esta posibilidad a nuestros jóvenes", afirmó el técnico, al hablar de los 10 juveniles que llevó a la pretemporada.

"Muchos de ellos tienen mucha calidad, aunque claro que falta pulirlos en varios aspectos, pero es parte del proyecto para que el club sea vendedor y no comprador, me emociona ese sueño y queremos concretarlo, disfrutarlo dentro de un año o año y medio".



El argentino presumió el estilo que ofrecen las Chivas en la cancha.



"Para un entrenador lo más difícil es hacer que su equipo tenga un estilo con el que se identifica, hoy le preguntas a cualquier aficionado de Chivas y te lo va a decir: hablamos de protagonismo que se demuestra con hechos, este equipo juega igual de local y visitante, ataca y arriesga y no es fácil eso", declaró.



Las Chivas cumplieron ayer seis días de trabajo de playa en Cancún.



"Lo más importante es que este equipo se ha convertido en ganador, que realmente es protagonista, tengo fe y esperanza en que seguirá así de cara a lo que viene, todos tenemos muchos deseos de continuar sumando éxitos importantes, viene otra Final con el Campeón de Campeones, Liga, Copa, Concacaf, creo que les hemos incorporado un ADN ganador a todos nuestros jugadores y eso motiva a cualquiera", agregó Almeyda.