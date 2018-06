Almeyda sigue siendo técnico de Chivas: Paco Gabriel de Anda

El Director Deportivo del Rebaño Francisco Gabriel de Anda informó que el "Pelado" se mantendrá al frente del cuadro rojiblanco, a pesar de los rumores que lo ponían fuera del banquillo del Guadalajara.



"Yo nunca dije que Matías se iba. Matías Almeyda nunca ha dejado de ser técnico de las Chivas, en lo personal jamás he mencionado que se iba a ir. Mencioné quizás su estado de ánimo, que en algún momento estuvo devastado por diversas cuestiones. Lo acaba de decir Zinedine Zidane, con todas las cosas favorables", comentó.

Gabriel de Anda añadió que la noticia fue inventada y que se magnificó por la reacción que hubo en redes sociales.

"(Yo) no tenía nada qué aclarar. Quién haya puesto la noticia de que Matías estaba afuera, ellos lo tendrán que aclarar. Estoy en comunicación con Matías, estamos planeando lo que viene para el equipo, no hay absolutamente nada".

Sobre la reacción de los jugadores, quienes salieron en redes sociales a apoyar a su técnico, dijo que fueron víctimas de la confusión.

"Hubo una confusión, ya hablé con todos y cada uno de los jugadores, personalmente, porque esa es la importancia, para eliminar cualquier imprecisión, directamente. Lo hablé con todos, fue una situación que se salió de control porque se manejó mal a través de las redes sociales.

"Me dijeron que se dejaron llevar un poco por el tema de las redes sociales, hablé con ellos ayer en la mañana y me parece que no salió nada después", concluyó.

PIZARRO SE VA

En tanto, el Director Deportivo declaró que Rodolfo Pizarro se convertirá en nuevo jugador de Rayados.

"Almeyda estaba al tanto de la situación, de la posible salida. Su planeación ya era y ya es sin Pizarro. Es una venta, no está involucrado otro futbolista de Monterrey", expresó.

De Anda no dio detalles sobre la transacción con Rayados, pero sí aseguró que no hay otros jugadores involucrados en la operación.

Además, el directivo confirmó el regreso al cuadro rojiblanco del defensor Mario de Luna , quien la temporada pasada jugó con el Necaxa.