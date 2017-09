A llenarse de gloria

Ciudad de México.- A lo largo de más de cuatro décadas, Gloria Gaynor ha dedicado su trayectoria a demostrar que la esperanza nunca debe faltar en el corazón.

Su tema “I Will Survive” -más allá de haber alcanzado el primer puesto en el listado de Billboard en 1979- es un ícono de optimismo y superación, el cual han covereado innumerables personalidades.

Ahora que la originaria de Nueva Jersey pisará la Ciudad en el marco de su Greatest Hits Tour, date la oportunidad de comprobar cómo mantiene vivo el espíritu de la música disco.

“Me acompaña un grupo se siete músicos que elegí personalmente, cada uno es excelente en lo que hace, lo cual genera una atmósfera eléctrica en el escenario que permea a la audiencia.

“El disco sigue siendo para mí la oportunidad de unir a la gente, que hagan de lado sus diferencias, problemas y penas, para que disfruten y se contagien de alegría el uno al otro”, comentó la intérprete de 67 años.

En su setlist no faltarán los clásicos “Can’t Take my Eyes Off of You”, “Never Say Goodbye” y “How High the Moon”, así como algunos cortes de Testimony, álbum gospel que editará en las próximas semanas.

De seguir la línea de sus shows recientes, podría interpretar varios covers, entre ellos, “Never Can Say Goodbye” (The Jackson 5), “Last Dance” (Donna Summer), “Happy” (Pharrell Williams) y “Crazy” (Beyoncé).