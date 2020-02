Aliviará proyecto las inundaciones

Edinburg, Tx.

El condado dio inicio a un proyecto de drenaje pluvial que ayudará a los residentes a aliviar las inundaciones al tiempo que mejore el servicio en el área.

En la obra que beneficiará a los residentes en 13 subdivisiones, sa se invertirán 4.6 millones de dólares provenientes de la Declaración Presidencial de Desastres de 2015.

El proyecto tiene como objetivo aliviar significativamente las inundaciones y mejorar el drenaje en las áreas designadas.

Los fondos federales apoyarán los residentes en las colonias: San Marcos Acres No. 3, Alamo Estates, Alamo Estates No. 2, Herencia Manor Subdivision, North Alamo Terrace Subdivision, Kaylen Subdivision, Chris Estates, Alberta Meadows, Alberta Meadows, Unidad No. 2, Trenton Oaks, Hopewell Gardens y Dan Burns Estates.

"Este proyecto es una forma de abordar la situación actual de nuestro condado y espero que el plan de drenaje proporcione protección contra inundaciones, mejore la infraestructura y seguridad de los residentes del Distrito Electoral 4 y muchos otros en todo el Condado de Hidalgo", dijo la comisionada Ellie Torres, durante el arranque de los trabajos.

Además de los fondos para la infraestructura de drenaje, hay fondos federales asignados para asistencia de vivienda.

Los propietarios afectados deben comunicarse con Maritsa Meza, con el Programa del Urbano del Condado de Hidalgo, al (956) 787-8127. Para conocer los requisitos del programa, la elegibilidad y las actualizaciones, visite su página web.

No quiero verlo puesto a prueba en el corto plazo, pero si lo hace, estoy segura de que hemos encontrado una solución al añejo problema de las inundaciones, agregó Torres.