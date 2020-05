Alivianan al Rojinegro

GUADALAJARA, Jalisco

Los Rojinegros se sacaron la lotería en este Clausura 2020.

La eliminación del descenso por 6 años y la creación de la Liga de Desarrollo, de acuerdo a ex directivos y al "Profe" Cruz, traerán beneficios a los Zorros y a Grupo Orlegi.

Para la temporada 2020-21, el Atlas aparece en la última posición de la Tabla de Cociente con 1.0526.

"Es un alivio, les quitaron un montón de presión, no van a voltear abajo para ver cómo están cada fin de semana porque ya no habrá descenso.

"Pero puedes caer en la falta de competencia y de interés, y sin competencia no hay crecimiento, al no haber un ascenso tampoco no habrá competencia, lo que puede haber es estancamiento", analizó José Guadalupe Cruz, último entrenador en clasificar al Atlas a una Liguilla.

Ex directivos como Fernando Acosta, quien fungió como presidente, o Gustavo Montoya, ex vicepresidente, ven más cosas a favor en la decisión.

"El Ascenso iba en picada, y no me parece mala idea, soluciona en gran parte el costo de cada equipo, propicia el desarrollo de buenos equipos para brincar a Primera División", dijo Acosta.

"El tema de que no haya descenso va a favorecer el espectáculo, porque aunque vayas en el último lugar podrás ir a buscar el partido contra América con deseos de ganar y de agradar, y si pierdes 3-1 saliste a brindar espectáculo", consideró Montoya.

El problema es que si los Zorros terminan en los 3 últimos puestos de la porcentual se verán obligados a pagar una fuerte sanción en pro de la Liga de Desarrollo.

El último lugar de dicho listado deberá pagar 120 millones de pesos, mientras que el penúltimo y antepenúltimo tendrán que dar 70 y 50 millones de pesos, respectivamente.