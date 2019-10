Alivian lluvias intensa sequía

Díaz Ordaz, Tam.- El dirigente del 26avo. Comité Municipal Campesino, Leonel López Moreno, dijo que las recientes lluvias vinieron a mermar en algo la intensa sequía que se registraba en las zonas de temporal y ejidos del municipio, aunque no fueron suficientes para una muy buena recuperación de las presas en el sur del municipio.

El líder campesino, resaltó que las lluvias han sido benéficas para que los pastos se recuperen y reverdezcan lo que garantiza alimento para los animales de los productores que ya veían con desesperación la falta de agua y alimento para el ganado.

Agregó que de especial beneficio han sido las lluvias que se registraron los días anteriores, ya que la pulgada que cayó ayuda mucho a la recuperación de las pastas y no se desperdicia al no ser demasiada, lo que no pasa con las presas ya que no se han recuperado en su totalidad.

Leonel López Moreno, menciono que recientemente solucionaron el problema que tenían en la cuestión de los aretes ya que ante su falta no podían comercializar sus animales de la manera adecuada buscaron el apoyo de la Unión Ganadera de Tamaulipas, obteniendo resultados positivos.

Leonel López Moreno, dirigente del 26avo. Comité Campesino.