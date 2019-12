Alistan tradicional pastorela

La bella y tradición de las pastorelas mexicanas será puesto de manifiesto una vez más en uno de los montajes del dramaturgo, director e investigador Miguel Sabido, que en esta ocasión presentará la puesta en escena "La Pastorela de Sor Juanita y su abuelo", en el escenario del Teatro San Rafael a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero.

"Las pastorelas son el único teatro de origen mexicano y aunque parezcan dramáticamente muy sencillas, es un teatro muy poderoso e inevitablemente causa un efecto emocional en la gente que lo ve, porque tiene unas características muy importantes, como la eterna lucha del hombre entre el bien y el mal. Quisiéramos que México se acuerde que tiene las pastorelas y que las vuelva a ver", declaró Luly Garza, productora de esta puesta en escena.

La también actriz explicó que el continuar con el trabajo de Miguel Sabido es muy importante, porque las nuevas generaciones no conocen esta tradición y sus contemporáneos (de 30 en adelante) son algo que ha quedado en el olvido. "Por eso les pedimos que se dejen tocar por este tipo de espectáculos, que siendo como son las pastorelas de Miguel Sabido, terminan siendo inolvidables", dijo Garza.

CONVOCADOS

Este año fueron convocados para formar parte del elenco figuras como Rafael Inclán, Lupita Sandoval, Lisardo, Irma Infante, Mime Faisal, Ignacio Torre y Samuel Loo, quienes serán acompañados en el escenario por el Ballet Folclórico Nacional de México de Silvia Lozano, bajo la dirección de Miguel Sabido y Luis Cárdenas.

El actor español Lisardo comentó que tenía muchas ganas de realizar un proyecto cultural como éste, porque en sus 16 años de estar viviendo en México, no había tenido oportunidad de abordar una historia que reflejara la idiosincrasia de nuestro país y por eso se siente muy feliz de transmitir un mensaje tan real y amoroso.

"Miguel Sabido me dio la oportunidad de demostrar a productores y al público, que yo podía ser un actor que manejaría los distintos géneros, no nada más el de las famosas ficheras, entonces este llamado me dio mucho gusto y al mismo tiempo miedo porque aquí todos hablamos en verso, y no es un verso recitado como el Brindis del bohemio, es un verso que tiene una lógica, una cadencia y una métrica, por lo cual es un trabajo extra de disciplina, aquí todo tiene que tener una cuadratura, entonces es rico entrarle al todo", compartió Rafael Inclán.