Alistan thriller

Amanda Seyfried y Kevin Bacon estelarizarán You Should Have Left (debiste irte, en español), un thriller supernatural escrito y dirigido por Jason Blum.

La cinta será producida por Blumhouse Productions, de Jason Blum, y se planea que las grabaciones comiencen este año, está basado en la novela de Daniel Khelmann, publicada en 2017, y se centra en un escritor , que se encuentra trabajando en la secuela de su filme más importante junto a su esposa y comienza a perder su sentido de orientación gracias a eventos inexplicables.