Alistan tercera vacunación anti Covid para 60 y más

NUEVO LAREDO, TAM. - La Sub Delegación de Bienestar Social en Nuevo Laredo, hace el llamado a través de su titular, Gastón Herrera Arredondo, para que las personas de 60 años y más realicen su registro para la dosis de refuerzo contra el Covid-19. En esta ocasión se les aplicará la vacuna AstraZeneca, por ser la dosis que se puede combinar con Sinovac y Pfizer.

De nueva cuenta y para comodidad de los adultos, se empleará el modo drive thru en Expomex, vacunándolos dentro de su automóvil, para que en caso de no poder caminar mucho, o no puedan estar parados mucho tiempo, lo hagan desde la comodidad de su carro. La vacunación será del 4 al 8 de enero, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El Centro Cívico será otra de las sedes para vacunar a personas de 60 años y más, con la dosis de refuerzo.

Mientras que del 4 al 8 de enero, pero en la UAT, se estará aplicando la segunda dosis para jóvenes de 15, 16 y 17 años de edad, con la vacuna Pfizer. Para esta segunda dosis, los adolescentes deben descargar la hoja completa nuevamente de su expediente de vacunación en https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, y llenar previamente su expediente con todos los datos personales para evitar filas y hacer más