Alistan su remake

El remake de Los Años Maravillosos ya es un hecho, según confirmó The Hollywood Reporter.

Según el portal, este reinicio "se centra en cómo una familia negra de clase media en Montgomery, Alabama, en los turbulentos finales de los 60, se aseguró de que fueran ´los años maravillosos´ para ellos también".

Noticia Relacionada Denuncia amenazas dirigente republicana

El cocreador de Empire, Lee Daniels, será el productor ejecutivo del remake junto con el comediante Saladin K. Patterson (The Big Bang Theory, Frasier), quien también escribirá el guión.

Neal Marlens, cocreador de la serie original, se adjunta como consultor, mientras que Fred Savage, quien protagonizó el show clásico como Kevin Arnold, también será productor ejecutivo y dirigirá el piloto. "¡Este será un GRAN reinicio! ¡Vamos ABC!", confirmó Daniels, de 61 años, en Instagram.

La serie original, que se emitió durante un total de 115 episodios, siguió a una familia blanca de clase media en la década de 1960. Savage y Josh Saviano interpretaron a los mejores amigos Kevin Arnold y Paul Pfeiffer, respectivamente, y Danica McKellar interpretó al interés amoroso de Kevin, Winnie Cooper.

Savage, de 44 años, irrumpió en Hollywood con su papel en Los Años Maravillosos. Con solo 13 años, se convirtió en el actor más joven nominado al Emmy como Actor Principal en una Serie de Comedia, en 1988.

En 2015, Savage aseguró a People que había "cero" posibilidades de un regreso oficial del show.

"El programa fue una época en tu vida. Trataba sobre este momento finito en tu vida que tiene un principio y un final, y creo que eso es lo que hace que la gente anhele ese momento.

"Realmente no se puede volver a eso. No todos pueden volver a tener 12 años, y es por eso que ese momento de nuestra vida es tan especial y por qué todos los recuerdos aún permanecen con nosotros, nos enternecen y nos persiguen, porque no podemos volver a eso", reiteró Savage en ese momento.