Alistan serie en solitario

Los Ángeles, California

La cadena de televisión estadunidense The CW dio luz verde para la creación de la serie Batwoman, mismo nombre de la superheroína ficticia en el universo de DC Comics, protagonizada por la actriz australiana Ruby Rose.

"Armanda con pasión por la justicia e instinto para decir lo que piensa, Kate Kane vigila las calles de Gotham como Batwoman. Pero aún no la llames héroe. Kate deberá superar sus demonios antes de convertirse en el símbolo de esperanza de Gotham" dice la descripción oficial de CW.

PERSONAJE

HOMOSEXUAL

Batwoman será el primer show televisivo de superhéroes con una actriz lesbiana como protagonista y cuyo personaje principal también es homosexual en el arco argumental de los cómics.

La tarea de escribir la trama se le encomendará a la guionista estadunidense Caroline Dries, escritora de la serie The Vampire Diaries, y la producción ejecutiva será de Greg Berlanti.

LA DIRECCIÓN

De acuerdo con el portal Hollywood Reporter, el encargado de la dirección del primer episodio del proyecto es David Nutter, director de episodios pilotos de otras series como Game of Thrones, Arrow y The Flash.

Esa serie se convierte en el noveno producto donde colaboran CW y DC tras las series Arrow, The Flash, Vixen, Supergirl, Legends of Tomorrow, Constantine, Freedom Fighters: The Ray y Black Lightning.