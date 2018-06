Alistan segundo reboot

Ciudad de México.- "Teenage Mutant Ninja Turtles" sigue dando dinero, sólo que habrá que darles otra "manita de gato" antes de volverlas a ver en la pantalla grande.

THR informó que Paramount Pictures está preparando otra película de las Tortugas Ninja, aunque no será una secuela al filme de 2016 "Out of the shadows", la cual no fue bien aceptada por los críticos y que en taquilla mundial recaudó apenas 245 millones de dólares en contraste con los 493 milloones del filme de 2014.

La nueva película tendrá a Andrew Dodge como escritor, conocido por su trabajo en "Bad words", con Michael Bay, Andrew Form y Brad Fuller como productores mediante Platinium Dunes.

La fuente indica que el ascenso de Jim Giaopulos en Paramount y su prioridad por reenfocar las franquicias exitosas es un elemento clave y "Teenage Mutant Ninja Turtles" sin duda es una licencia que vale la pena explotar apropiadamente.