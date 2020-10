Alistan reapertura de cruces internacionales

Edinburg, Tx.

El Departamento de Seguridad Nacional ha dado instrucciones a las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a lo largo de la frontera para que comiencen a involucrar a los funcionarios electos en sus comunidades sobre la reapertura de los puertos de entrada terrestres para viajes no esenciales, dijo el representante de Estados Unidos por Texas, Henry Cuellar.

El representante del Distrito 28 de Texas, afirmó que los cruces no esenciales podrían reanudarse este 21 de octubre, para lo cual se reunirán autoridades de CBP y representantes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC) con autoridades locales fronterizas.

La decisión ahora recae por completo en la situación sanitaria que se presente en cada una de las urbes fronterizas.

"Para el 21 de octubre se abrirá la frontera de manera de que cada ciudad se va a juntar con CBP y los CDC para ver cómo se pueden levantar las restricciones y permitir el ingreso a los Estados Unidos", dijo Cuellar. Una carta al secretario interino del DHS, Chad Wolf, Cuéllar sugirió reabrir los puentes a los viajes no esenciales de forma individual e independiente.

"Si una comunidad siente que puede abrir su economía de manera segura a los viajeros ´no esenciales´, entonces puede involucrar al DHS a través de esta propuesta. Si una comunidad desea continuar restringiendo los viajes ´no esenciales´ a través de los cruces fronterizos, entonces tiene la opción de que el DHS mantenga sus restricciones en ese lugar", escribió Cuéllar.

La Casa Blanca tendrá la última palabra sobre este plan, pero Cuellar dijo que el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, ya ha hablado con Wolf. "No puedo hablar en nombre de la Casa Blanca, pero por ahora, no creo que avancemos si no fuera autorizado por la gente que necesitaba hacerlo", dijo el congresista. "... Me siento muy confiado, a menos que caiga un rayo desde la Casa Blanca, que para el 21 de octubre o antes habrá un anuncio", señaló.