Alistan posible reboot con elenco nuevo

Ciudad de México.

Parece que las posibilidades de ver una secuela de "Power Rangers" (2017) son nulas, luego de que el actor Dacre Montgomery declarara a través de Reddit que al parecer ya están trabajando en un reboot de los coloridos superhéroes y con un reparto completamente nuevo.

El actor se sometió a una ronda de preguntas y respuestas dentro de la plataforma para hablar sobre Billy Hargrove, personaje que interpreta en "Stranger Things". Pero un usuario aprovechó para cuestionar si hay planes para más películas de los Power Rangers. El actor argumentó que al parecer están trabajando en otra cinta y que no regresará el elenco original.

"Creo que hay una película en marcha, pero no es conmigo o el resto del elenco. Es decir, sí habrá otra película, pero no con nosotros", dijo.

FUERTE Y CLARO

En dicho foro, Dacre Montgomery se sinceró y confesó sentirse aliviado por el reboot y no dudó en expresar algunos puntos que a su parecer hicieron fracasar la película. Destacó la mala construcción y desarrollo de los personajes, el diseño de los trajes, la poca fidelidad en el diseño de Megazord y la decepción que resultó ser la batalla final. No obstante, aplaudió el trabajo de Bryan Cranston como Zordon y a Elizabeth Banks como Rita Repulsa.

"Power Rangers" (2017) fue dirigida por Dean Israelite y escrita por John Gatins. Contó con la participación de Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Elizabeth Banks, Bryan Cranston y Bill Hader. La película tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y mundialmente alcanzó la cifra de 142 millones 337 mil 240 millones de dólares.

SIN CONFIRMAR

Hasbro aún no ha confirmado la información. No obstante, el posible reboot se convertiría en la película número cinco de los personajes después de

"Mighty Morphin Power Rangers: The Movie", "Turbo: A Power Rangers Movie", "Power Rangers Samurai: Clash of the Red Rangers The Movie" y la cinta de 2017.