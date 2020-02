Alistan órdenes de aprehensión por factureras

En abril o mayo se podrán dar a conocer las primeras órdenes de aprehensión en contra de quien haya utilizado facturas falsas y también por servicios de tercerización ilegal, señaló Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal.



"A partir de abril o mayo podemos tener las primeras órdenes de aprehensión. Los primeros que compraron facturas en enero ya tuvieron que declararlo en febrero", explicó.

Debido a que el outsourcing ilegal se cruza muchas veces con el uso de facturas falsas, dijo, también es previsible que señalen culpables por estos delitos.

"Quienes hayan comprado facturas simuladas por servicios simulados de tercerización en enero podríamos estar hablando también de órdenes de aprehensión por esos conceptos", comento Romero después de su participación en la mesa de alto nivel sobre outsourcing que se llevó a cabo en el Senado.

Romero afirmó que el que compró facturas para no pagar cuotas de seguridad social, no pagar impuestos o no pagar derechos laborales amerita prisión preventiva oficiosa.

"Esta reforma (la de outsourcing) tiene que ser por un lado fiscalizadora, pero también inhibitoria. Que si tú ves que hay sanción y que te vas a ver emproblemado o incluso con prisión preventiva oficiosa, si consumes este producto ilegal, que te inhibas y que no consumas el producto, independientemente que te fiscalicen", subrayó el Procurador Fiscal.

Afirmó que los empresarios que se porten bien no deben preocuparse.

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que el combate a las factureras y al outsourcing ilegal ayudar· a México en su recalificación ante el grupo de Acción Financiera Internacional.

"Tenemos la necesidad urgente de solicitar recalificación de México ante el grupo de Acción Financiera Internacional y uno de los temas centrales tiene que ver con beneficiarios finales, con combate a estructuras financieras y construir mejores marcos normativos para evitar el lavado de dinero.

"Creemos que esta es una gran oportunidad para poder revisar los tres elementos negativos: la comisión de delitos fiscales y financieros, la afectación de defraudación en materia fiscal, la evasión fiscal y la afectación de los derechos de trabajadores", comentó.