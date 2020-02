Alistan nueva serie

Desde hace algunos días comenzó a circular la noticia de una nueva serie que llegará a Netflix y que tiene a Sigmund Freud como su protagonista.

Marvin Kren, director encargado de la producción, comentó a varios medios que la idea de este material es mostrar una nueva faceta de Freud, tomando como referencia sus experiencias personales descritas en algunos de sus libros más célebres.

EL TEMA

Hasta el momento se sabe que esta serie, de tipo biográfica se centrará en distintas etapas del psicoanalista, desde su infancia, hasta el desarrollo de la teoría psicoanalítica que lo volvería famoso.

Se espera que esta serie sea estrenada el próximo 23 de marzo en la plataforma de video en Alemania, en otros países no hay una fecha de estreno.