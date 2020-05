Alistan nueva serie

FX aprobó la realización de American Horror Stories, el spin-off de la serie American Horror Story, creada por Ryan Murphy, reportó Deadline.

Por el momento, se sabe que la nueva serie contará una historia diferente durante cada episodio, con duración de una hora, y se espera que sea uno de los programas estelares de FX en 2021, aunque se desconoce la fecha en que inicie la grabación.

Por el momento, tampoco hay una fecha estimada para que inicien las grabaciones de la décima temporada de American Horror Story, pues su producción se detuvo por la pandemia de coronavirus.

Tampoco existen detalles sobre las estrellas que participarán en el proyecto.

Además del spin-off, FX también anunció la renovación de una temporada más para las series Better Things y The Weekly, producida en asociación con The New York Times.