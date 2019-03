Alistan las multas por usar bolsas de plástico

El Mañana / Staff.- En los próximos tres meses serán definidas las sanciones económicas que se aplicarán a los comercios, industrias o empresas que continúen utilizando las tradicionales bolsas de plástico en la entidad.

Desde el pasado 1 de enero, todos están obligados a remplazar este producto por aquel que contenga un mínimo del 30% de material reciclado, de acuerdo con Gilberto Estrella Hernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el decreto se emitirá en conjunto con los legisladores locales.

"La medida no tenía fines recaudatorios pero ante la negativa de algunos no tenemos otra opción, lo ideal sería que todos hicieran un ejercicio de conciencia y que nos evitarán esto, aún así esperamos que las sanciones no se apliquen, que sean más como una advertencia", indicó.

Antes de que se den a conocer, las autoridades deberán publicar un decreto donde aparezca la clasificación de aquellos plásticos que están prohibidos y de los que si se permiten.

El proceso forma parte del cumplimiento de la norma ambiental 267 de la Semarnat que ya se aplica en otros estados como Baja California.

En Tamaulipas, la medida fue aprobada en octubre del 2018 con un periodo de gracia de 90 días en el que se pretendía que la población se familiarizará y comenzará a hacer cambios.

"Estuvimos haciendo visitas a diversos sectores para explicarles el objetivo, que entre otras cosas es cuidar el medio ambiente, estos plásticos tardan millones de años en degradarse y de hecho jamás terminan, aún hay partículas en agua", advirtió.

Recordó que los costos de la migración ambiental deberán ser asumidos por los empresarios, ya que no existe ningún problema gubernamental que contemple apoyos.