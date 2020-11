Alistan gala virtual

Nueva York, E.U.

La gala de recaudación de fondos Stand Up for Heroes será por primera vez virtual y "The Boss" (El Jefe) volverá a participar en ella. Pero también habrá un príncipe real.

Bruce Springsteen, Sheryl Crow, Tiffany Haddish y Brad Paisley actuarán este año en el evento, al igual que el príncipe Enrique, duque de Sussex, quien lo hará por primera ocasión.

El evento, a beneficio de veteranos de guerra heridos y sus familias, también contará con comediantes y músicos que incluyen a Nate Bargatze, Ronny Chieng, Mickey Guyton, Patti Scialfa, Iliza Shlesinger, Jeannie Gaffigan y Ray Romano.

EL 18 DE NOVIEMBRE

Se transmitirá el 18 de noviembre por ABC News Live, TikTok, Facebook Watch, Cheddar, Twitch y la Armed Forces Network. Jon Stewart volverá como anfitrión. Steward y Springsteen han apoyado por años esta iniciativa anual.

Stand Up for Heroes se realiza desde 2007 y es producido por el Festival de Comedia de Nueva York y la Fundación Bob Woodruff. Woodruff, un periodista estadounidense, estuvo cerca de morir durante un ataque en Irak en 2006 mientras cubría a las tropas estadounidenses para ABC News.

"Durante los últimos 14 años, el evento Stand Up for Heroes ha continuado inspirando a nuestra nación, este año, es especialmente importante que nos unamos para mostrar apoyo por sus sacrificios mientras nos juntamos virtualmente para alzarnos en favor de nuestros héroes", dijo Woodruff en un comunicado.