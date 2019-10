Alistan fin de la era Romero Deschamps

Cd. de México.

Fuentes cercanas al líder sindical indicaron que éste analiza dejar anticipadamente el liderazgo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pues en diciembre de 2017 había sido reelecto para cumplir un periodo más que finalizaría en 2024.



El también ex senador priista ha informado al Gobierno federal de la preparación de su inminente relevo, confirmaron fuentes oficiales. La administración de Andrés Manuel López Obrador no interferirá en la designación del sucesor.



Las relaciones del dirigente petrolero con el Gobierno federal no han estado en su mejor momento.



El 18 de marzo pasado, Romero Deschamps no fue convocado a la ceremonia por el 81 aniversario de la Expropiación Petrolera. Tampoco participó en la comida oficial de líderes sindicales con el Presidente por el Día del Trabajo en Palacio Nacional.



El 9 de julio Romero Deschamps fue testigo de la detención de su abogado Juan Collado, mientras ambos comían en un restaurante de cortes de carne en las Lomas, al poniente de la Ciudad de México.



El dirigente gremial sería otro de los invitados a la boda de la hija de Collado que caería en desgracia, de concretarse su dimisión.



Así ocurrió con el propio padre de la novia, quien fue encarcelado acusado de lavado de dinero. Rosario Robles, ex titular de Sedatu y

Sedesol, encarcelada por actos de corrupción. Y el Ministro Eduardo Medina Mora, quien dimitió en su encargo envuelto en acusaciones por transferencias millonarias no aclaradas.



De 75 años de edad, Romero llegó a la dirigencia del sindicato en 1993 luego de que Sebastián Guzmán cumpliera con un corto liderazgo tras la deposición en enero de 1989 de Joaquín Hernández Galicia, La Quina.



Romero ha sido 5 veces legislador, tres de ellas como diputado federal y dos veces como Senador. Siempre por la vía plurinominal.



El mayor escándalo público de su trayectoria fue el llamado "Pemexgate", una acusación de la administración encabezada por Vicente Fox, por un desvío de mil 100 millones de pesos desde el sindicato petrolero a la campaña del priista Francisco Labastida Ochoa en las elecciones presidenciales del 2000, pero no fue castigado.



El dirigente gremial fue intocable en los sexenios de los priistas Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña, y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando recibió millonarias transferencias para su dirigencia y para sufragar un oneroso contrato colectivo de trabajo.