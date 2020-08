Alistan filtros en los puentes

El personal que participaba en los filtros fue dispuesto en acciones sanitarias y de apoyo a las colonias que se vieron afectadas por el huracán Hanna". Adalberto Elizondo, Comisionado Coepris

Los filtros de salud volverán a operar en breve en las arterias de salida de los puentes internacionales que unen a Reynosa con ciudades de Texas, luego de que las brigadas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fueron desplegadas a las acciones de auxilio en colonias damnificadas por las inundaciones.

El anuncio fue hecho ayer por, Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Coepris en Reynosa.

De momento lo que se puede hacer, es una invitación a quienes viven en lado americano y visiten la ciudad, para que observen las medidas de prevención que en materia de salud ha instrumentado el gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Salud para evitar nuevos contagios de Covid-19, añadió.

Argumentó el funcionario que el personal que participaba en las referidas actividades, fue dispuesto en acciones sanitarias y de apoyo a las colonias que se vieron afectadas por el huracán Hanna, fenómeno que causó graves problemas de inundación sobre todo en los sectores más bajos de la localidad.

No precisó la fecha en que reanudarán la operatividad de los filtros en mención, pero sí aseguró que se llevarán a cabo nuevamente, en tanto se exhorta a quienes vienen procedentes del vecino país a no traer más de dos personas por unidad motriz así como portar su cubre bocas y no visitar el municipio si no es una actividad considerada como esencial.