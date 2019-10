Alistan festín de rock

Y a se calientan los motores para en menos de un mes presentar en McAllen, Texas el

"Tecate Catrina Music Fest", que sin duda es un de los eventos más esperados por los amantes del rock, pues la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud en El Valle de Texas.

12 ARTISTAS,

12 HORAS

Será el próximo 2 de noviembre que con motivo del Día de Muertos el "Tecate Catrina Music Fest" inunde de buena musical McAllen, Texas, será magno el evento con 12 artistas y 12 horas de música de rock continúa al aire libre.

Este evento trae consigo algunas de las bandas de rock mexicanas más representativas y todas de talla internacional como lo son Caifanes, Inspector, Ximena Sariñana, Zoé, Alex Lora, Fobia, Cultura Profética, Too Many Zooz, Jenny and the Mexicans, Genitallica, La Castañeda y Víctimas del doctor Cerebro entre otros.

Como antes se mencionó son 12 grupos que se presentarán en dos escenarios, durante más de 12 horas de música, además alterno al evento musical se efectuarán varias actividades como concurso de Catrinas, las mejores ofrendas y habrá venta de artesanías típicas por el Día de Muertos.