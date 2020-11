Alistan elección del comité anticorrupción

María Guadalupe Garza López, Alicia Campos Almodóvar, Rolando Cesar Ramírez Acosta y Sandra Guardiola Sáenz, ayer tomaron protesta oficial ante los legisladores estatales.

"El Nombramiento de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, es un encargo honorario de duración de 3 años, comisionados para seleccionar a los ciudadanos que presiden el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas", dijo Sandra Guardiola Sáenz, actual presidente de Coparmex zona norte en Tamaulipas.

La dirigente empresarial, reconoció que la corrupción no se va a quitar nunca, pero la diferencia de México con otros países es la impunidad, que no hay control y no se castiga.

"Se va a contribuir a que todo el Estado busque mejores practicas para erradicar la corrupción y en eso estaremos trabajando para hacer contrapeso", expresó.

El comité de selección buscará a los mejores ciudadanos para que formen parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.