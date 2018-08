Alistan cinta donde harán mancuerna

Ciudad de México

Ben Affleck será el director de la adaptación de How an Ex-Cop Rigged McDonald's Monopoly Game and Stole Millions (cómo un ex policía falsificó el juego Monopoly de McDonald's y robó millones, en español) para Fox, reportó Variety.

El largometraje tendrá como protagonista a Matt Damon.

Damon y Affleck producirán el proyecto a través de su compañía Peal Street, el cual tendrá un guion realizado por Paul Wernick y Rhett Reese, quienes trabajaron en Deadpool.

El texto, escrito por Jeff Maysh para Daily Beast, cuenta la verdad sobre el crimen del ex policía Jerome Paul Jacobson, quien manipuló la versión del juego Monopoly sobre la cadena de comida McDonald's en 2001 para supuestamente robar millones de dólares.

Por el momento la cinta no cuenta con fecha de estren