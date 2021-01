Alistan buena plática

En esta ocasión, Núcleo Espacio servirá de sede para que renombrados músicos se reúnan a través de ZOOM a hablar sobre la música y trayectoria del grupo de rock mexicano Botellita de Jerez, atendiendo la invitación por parte del Doctor en Composición, Catedrático e intérprete, Omar Rojas Ruiz, Tamaulipeco, ahora radicado en la República Checa quien fue el encargado de convocar a los músicos invitados a esta mesa de dialogo que será moderada por la Artista y Gestora Cultural Arabella Medrano, Directora de dicho espacio la cual se llevará a cabo el sábado 23 de enero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y se trasmitirá en vivo desde el Facebook de Núcleo Espacio.

Músicos

La mesa de dialogo estará conformada por músico de renombre convocados por:

Omar Rojas Ruiz

Estudió la licenciatura en composición musical en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, donde trabajó como maestro de 2002 a 2006 y en 2014; en el 2009 obtuvo la Maestría en Composición en la Academia Janacek de las Artes Musicales y Escénicas, en Brno, Rep. Checa, así como el Doctorado en composición y teoría en el 2012, misma institución en la que actualmente da clases de Historia de la Música Latinoamericana.

José “El Niño” Márquez

Músico multi-instrumentista, compositor, productor, e ingeniero en audio, ha radicado en la Ciudad de México, Nueva York y Lausanne (Suiza).

Nacido en la CDMX, estudió Percusión Clásica en el Centro Nacional del las Artes y Ejecución de Música Popular Contemporánea en la Academia de Música

Fermatta.En el año 2009, hizo una estancia en Brno, República Checa en dónde realizó el estreno mundial de la pieza titulada “Tenochtitlán” de Omar Rojas, como solista de la Orquesta Filarmónica de Moravia.

Jorge Sosa

Compositor Mexicano que actualmente radica en Nueva York.

En el 2020 Jorge estrenó su opera digital “Alice in the Pandemic” producida por White Snake Projetcs y estrenada en línea. Su concierto para saxofón y orquesta de cuerdas “Efecto Dominó” fue grabada e incluida en el CD “Conciertos Mexicanos para Saxofón” con Rodrigo Garibay como solista.

En el 2019 Jorge estrenó su opera “I Am A Dreamer Who No Longer Dreams” en Boston, comisionada por White Snake Projects.

En el 2019 también estreno su pieza “I Dissent” para orquesta de cámara y narrador comisionada por Albany Symphony y estrenada en su American Music Festival.

Adrián Murguía

Inició sus estudios musicales a la edad de 4 años en la Académica de iniciación musical MISOLAR con el método Dalcroze. Posteriormente empezó a los 7 años con clases particulares de piano y a los 13 con clases de guitarra. Ha sido alumno de referentes nacionales en la escena del jazz y el blues como Alberto Medina, Emiliano Juarez Israel Cupich, Álvaro Torres y Joaquín García.

A los 21 años empezó a estudiar composición de manera formal en el Centro de Investigación y Estudios de la Música donde obtuvo el octavo grado con mérito avalado por la Trinity College de London.